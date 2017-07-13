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ИГ объявило о создании нового государства
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) провозгласила иракский город Талль-Афар независимым государством, отдельным от провозглашенного ранее «халифата». Об этом сообщает Iraqi News.
Главари боевиков пригрозили «строгим наказанием тем, кто нарушает порядок», установленный террористами в Талль-Афаре.
По словам анонимного источника Iraqi News, город сейчас полностью контролируется «иностранцами без участия местных лидеров» после массовых казней, которые были проведены там в течение последних нескольких недель.
«Халифат» был провозглашен главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади в 2014 году в иракском Мосуле, ставшем столицей боевиков. Ранее власти Ирака объявили о полном освобождении Мосула от террористов.
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