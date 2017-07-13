ИГ объявило о создании нового государства

Главари боевиков пригрозили «строгим наказанием тем, кто нарушает порядок», установленный террористами в Талль-Афаре.

По словам анонимного источника Iraqi News, город сейчас полностью контролируется «иностранцами без участия местных лидеров» после массовых казней, которые были проведены там в течение последних нескольких недель.