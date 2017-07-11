Кремль и Белый дом явно согласовали партию вокруг дипсобственности

История с российской дипсобственностью в США приближается к развязке. Москва делает последние предупреждения перед реализацией зеркальных мер. Трамп находится под столь жестким публичным прессингом по «русской» теме, что шансов на иное разрешение проблемы почти нет. Но, возможно, для дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном оно и к лучшему.



СМИ стало известно, что Москва готовится наложить арест на американские дипломатические объекты в России и выслать около 30 дипломатов США. А глава российского МИДа сделал весьма резкое заявление, назвав сложившуюся ситуацию с дипсобственностью «возмутительной».

Более чем полугодичная история приближается к своей развязке, представляя собой наглядную иллюстрацию как отношений двух стран, так и внутриполитической ситуации в Штатах.



Тогда – в конце 2016 года – Кремль по очевидным причинам отказался от зеркальных мер на высылку российских дипломатов и арест российской дипсобственности. Оставив, впрочем, за собой право на ответную реакцию.





Один из последних шагов администрации Обамы совершенно открыто подводил мину под российско-американские отношения для вступающего в должность нового президента, которому бы пришлось с самого начала своей работы столкнуться с обострением двухсторонних отношений. А учитывая, что Трамп открыто заявлял о своем стремлении улучшить отношения с Россией, можно было понять Москву, которая хотела дать этим словам шанс на реализацию.

Однако вряд ли кто-то всерьез прогнозировал развитие российско-американских отношений в том абсурдном русле, как это произошло на самом деле.



Судя по всему, Трамп действительно заинтересован в налаживании отношений с Москвой. Однако он находится под столь плотным «огнем» критики именно по «русскому направлению», что вряд ли этим его планам суждено сбыться в ближайшем будущем.



При этом речь, разумеется, не идет о какой-то «пророссийской» ориентации Трампа. Дело в обычных конструктивных отношениях двух держав, поскольку ситуация такова, что Штаты не могут не учитывать мнения России по ряду вопросов (причем список все расширяется), а это означает торг, компромиссы и уступки. Но любой шаг, который может быть расценен как уступка США России, автоматически вызывает истерику в американских СМИ и антитрамповских элитах.





В этой ситуации Трамп выбрал понятную стратегию – публично жесткая антироссийская линия совмещается с конструктивными отношениями «под ковром», свидетельств чему все больше. Все отчетливее кажется, что непублично американский президент проявляет куда больше договороспособности с Москвой. Некоторые его действия (как, например, встреча в Белом доме в один день с Сергеем Лавровым Павлом Климкиным ) создают впечатление, что президент США целенаправленно создает «маскировочную завесу» в своих отношениях с Россией.

Позиция России также говорит в пользу данной версии, поскольку антироссийские действия США сопровождаются риторикой Москвы, в которой явственно звучит сочувствие к американскому президенту, являющемуся заложником вашингтонского истеблишмента.



Подобный подход Трампа к двухсторонним отношениям накладывает серьезные ограничения на решение проблемы со скандалом вокруг дипломатической собственности.



С одной стороны, Трамп, если бы это зависело только от него, без сомнения, с легкостью снял бы ограничения на российскую дипсобственность. Тем самым инцидент был бы исчерпан. Москва бы с большой вероятностью «простила» высылку своих дипломатов.



С другой стороны, подобный шаг, вне всякого сомнения, будет медийно раскручен противниками Трампа, как слабость и недопустимая уступка Москве.



С третьей стороны, Москва и так проявила весьма изрядное терпение, подвесив данную ситуацию более чем на полгода. Оставить недружественный шаг Вашингтона без ответа будет для Кремля потерей лица и повлечет ненужные риски в отношениях с другими странами. Неслучайно все последние месяцы шли комментарии из Кремля и российского МИДа, недвусмысленно свидетельствовавшие, что Москва помнит о данной теме и ее терпение истощается.



В то же время, очевидно, что вся эта ситуация была затянута специально – до личной встречи Путина и Трампа.



Вряд ли в их разговоре в Гамбурге тема арестованной российской дипсобственности заняла большое место. Главный смысл переговоров был в том, чтобы два президента пообщались лично и сделали друг о друге выводы, на основе которых и будет идти дальнейшее взаимодействие Кремля и Белого дома.



Скорее всего, на встрече просто было принято принципиальное решение о судьбе дипсобственности, и все дальнейшие события – это оформление уже решенного вопроса.



Каким было это решение?



Тут, безусловно, начинается область предположений и прогнозов, основанных на косвенных обстоятельствах.



Однако с большой долей уверенности можно сказать, что российская дипломатическая собственность так и не будет возвращена владельцу. Иное решение будет слишком опасным для Трампа, и так по любому поводу обвиняемому в связях с русскими. Вслед за этим последует арест аналогичной собственности американского посольства в России, а также высылка из страны американских дипломатов.



Тем самым вопрос – по существу откровенно второстепенный, зато крайне резонансный – будет закрыт, причем устраивающим обе стороны решением, а Кремль и Белый дом смогут заняться закулисным обсуждением куда более судьбоносных тем.