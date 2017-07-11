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Официальный ресурс Минобрнауки Украины превратился в порносайт
Фото: Скриншот mon.gov.ua
На главной странице сайта Министерства образования и науки Украины утром 11 июля неизвестные опубликовали эротические фотографии. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
По данным агентства, в течение некоторого времени при переходе из поисковых систем на сайт mon.gov.ua на экранах пользователей появлялись снимки обнаженной девушки.
Фото сопровождались подписями: «Севастьянова. Что с тобой не так, мразь?», «И да, с годовщиной, мразь. Даже для такой твари, как ты, этот поступок был жестоким».
По состоянию на 09:40 сайт министерства не открывался. К 11:25 работа ресурса была восстановлена.
Причина сбоя в работе сайта пока неизвестна. Личность девушки, чьи фотографии были там опубликованы, также не раскрывается.
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