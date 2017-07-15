Опубликовано фото нового лидера ИГИЛ*

СМИ опубликовали фотографии предполагаемого нового главаря запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, снимки размещены на сайте телеканала Al Arabiya. По данным средства массовой информации, именно этот человек Джалалудин аль-Туниси возглавит организацию после смерти предыдущего лидера Абу Бакра аль-Багдади , который, предположительно, погиб в Сирии при ударе российских ВКС по месту военного совета террористов.

Настоящее имя нового предполагаемого главаря террористов - Мухаммед Бен Салем аль-Ауни, он родился в Тунисе в 1982. В детстве он эмигрировал во Францию и имеет гражданство этой страны, однако после революции в Тунисе вернулся на родину, оттуда перебрался в Сирию, где сделал карьеру в рядах террористов и стал главным помощником аль-Багдади.

* - запрещенная в РФ террористическая организация.