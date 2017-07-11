Обзор зарубежных СМИ: Россия готовит депортацию украинцев

Азербайджан прибегнул к методу «живого щита»

Использование собственного населения в качестве живого щита – метод, характерный для ИГ (запрещенная в России организация), которым воспользовался в начале июля и Азербайджан, заявил политолог Грант Мелик-Шахназарян. По его мнению, если Вооруженные силы Азербайджана продолжат скрываться за мирным населением, ответ от Армении будет аналогичным – огонь последует в дома противников. Об этом пишет Tert.am

По мнению Мелик-Шахназаряна, Азербайджан целенаправленно идет на убийства, в том числе своего населения, пытаясь изменить политическую ситуацию на столе переговоров и добиться того, чтобы провал 2016 года (Апрельская война в Нагорном Карабахе – прим. ред.) не сработал против Азербайджана. Отсутствие реакции со стороны мирового сообщества на использование огневых точек в населенных пунктах означает, что любой вопрос, связанный с безопасностью, останется на плечах армянских Вооруженных сил, и не сработает ни один механизм дипломатического сдерживания, говорится в статье.

«Маша и Медведь» – самый успешный экспорт России

Российский мультсериал «Маша и Медведь» стал одним из самых успешных предметов российского культурного экспорта, пишет Sueddeutsche Zeitung . Он завоевывает страну за страной, однако в некоторых государствах мультфильм окрестили «частью гибридной войны».

Так, итальянская газета Il Foglio заподозрила в «Маше и Медведе» «самый большой успех мягкой силы России Владимира Путина ». В Прибалтике этот популярный сериал был назван «частью гибридной войны». Однако создатели мультсериала о необычной дружбе маленькой девочки и бывшего циркового медведя признаются, что не хотят иметь ничего общего с политикой. По их словам, проект является частным, независимым, не поддерживается государством и не выражает интересы никакого государства.

Россия может депортировать 4 миллиона украинцев

Введение биометрического контроля на границах Украины Россия воспринимает как введение визового режима, поэтому намерена подумать над ответными мерами, пишут «Вести-Украина» . По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, «ответные шаги обязательно последуют».

Так, чиновник намекнул на депортацию миллионов украинцев с территории РФ. «Об этом очень непросто говорить, но они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России», – отметил парламентарий. Напомним, на этой неделе президент Украины Петр Порошенко сообщил, что для граждан других государств, которые пересекают государственную границу Украины, будет введена процедура сбора биометрических данных.

Siemens пригрозила судом за «санкционные» турбины в Крыму

Концерн Siemens принял решение подать в суд на российских партнеров за «незаконную транспортировку» газовых турбин в Крым, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung . Представители Siemens подтвердили, что два изделия уже находятся на полуострове.

Уточняется, что обвинения в нарушениях условий договора направлены фирме-заказчику «Технопромэкспорт» (ТПЭ). Договор о поставке оборудования был заключен весной 2015 года, этот заказ не требовал специального разрешения немецких властей. В настоящее время Siemens готовит иск и требует вернуть газовые турбины в Тамань, куда изначально и планировалось их поставить.

Финляндия обеспокоена переездом Telegram в страну

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перевел штат программистов Telegram в Финляндию, пишет Ilta Sanomat . По словам специалиста по вопросам кибербезопасности Аапо Седерберга, перевод штата сотрудников российского мессенджера в Финляндию может стать способом политического давления со стороны России.

Издание напоминает, что российские спецслужбы считают, что этим мессенджером пользуются террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) для пропаганды. В итоге переезд сотрудников из Санкт-Петербурга в Финляндию, по мнению Седерберга, даст повод для политического давления на Прибалтику и Финляндию. «Возможно, Россия расскажет своим гражданам, что так западные страны поддерживают терроризм», – рассуждает Седерберг.