В Мексике земля раскалилась до 250 градусов

Земля в районе футбольного поля в мексиканском штате Мичоакан раскалилась до 250 градусов, из трещин идет пар. Инцидент произошел в населенном пункте Пуэбло-Вьехо. Два ягненка, которые паслись на футбольном поле, погибли.

Пока эксперты не подтвердили никакой активности земной коры, передает РИА Новости . Это означает, что возможность образования вулкана исключена.

На территории Мексики расположен самый молодой на земле вулкан Парикутин. Он образовался в 1943 году прямо на кукурузном поле в Мичоакане.