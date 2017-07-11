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Российская Газета

В Мексике земля раскалилась до 250 градусов

Ученые изучают загадочную подземную активность в Мексике
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Земля в районе футбольного поля в мексиканском штате Мичоакан раскалилась до 250 градусов, из трещин идет пар. Инцидент произошел в населенном пункте Пуэбло-Вьехо. Два ягненка, которые паслись на футбольном поле, погибли.
Пока эксперты не подтвердили никакой активности земной коры, передает РИА Новости. Это означает, что возможность образования вулкана исключена.
На территории Мексики расположен самый молодой на земле вулкан Парикутин. Он образовался в 1943 году прямо на кукурузном поле в Мичоакане.
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РИА Новости
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