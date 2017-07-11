Джоан Роулинг заявила, что ее пригласили в Россию, чтобы оценить детдома

Роулинг рассказывала о работе в основанной ею благотворительной организации под названием Lumos. Ее целью является поддержка учреждений, где живут сироты или дети, от которых отказались родители. Как пояснила писательница, в идеале Lumos пытается создать условия, при которых дети, в том числе страдающие от различных нарушений, могут вернуться в семьи и жить с родителями. По словам Роулинг, различные программы организации проводились в более чем 30 странах.





"Мы были в Молдавии, в настоящее время мы вместе с ООН работаем с детьми-беженцами в Эфиопии, мы [работаем] на Гаити, в Колумбии, - сообщила писательница. - Нас пригласили россияне и украинцы, чтобы мы взглянули на их учреждения по заботе [о детях]". От кого именно были получены приглашения, автор не уточнила.

Роулинг получила всемирную известность вследствие публикации серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере. Произведения сочетают в себе несколько жанров - фэнтези с элементами подросткового романа, приключений, детектива и триллера.

