СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью



Американский школьник Тедди Фишер благодаря вниманию к деталям узнал номер служебного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса и взял у него интервью продолжительностью 45 минут. Об этом сообщила в понедельник газета New York Post.



Фишер, который учится в одной из средних школ штата Вашингтон, интересуется журналистикой и внешней политикой. В публикации газеты The Washington Post от 11 мая он обратил внимание на фотографию Мэттиса и его телохранителя с папкой бумаг. На одной из бумаг был прикреплен стикер, на котором при увеличении снимка можно было прочесть имя министра обороны США и разглядеть номер телефона.

Школьник сначала позвонил в газету, которая впоследствии изъяла данную фотографию из своей электронной версии. Затем Фишер решил попытаться взять интервью и для этого воспользовался замеченным на снимке номером телефона, отправив смс-сообщение с содержанием: "Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утек и стал доступен американской публике, доброго вам дня!"



Мэттис, родившийся в штате Вашингтон, согласился дать интервью к удивлению юного американца. "Вся история представляла собой череду чудес", - признал Фишер. "Я всегда старался помогать учащимся, так как считаю себя обязанным поделиться с ребятами тем, с чем нам пришлось столкнуться на жизненном пути. Это позволит им в дальнейшем совершить свои ошибки, но не те ошибки, которые совершили мы", - приводит издание выдержку из интервью министра обороны.

