В конгрессе США задержали 80 противников реформы здравоохранения

В конгрессе США полиция арестовала 80 человек, которые протестовали против новой реформы здравоохранения. Стражи порядка просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации. Тех же, кто отказывался, задерживали.

Как пишет РИА Новости , митингующие находились в офисных зданиях сената и помещениях палаты представителей. Участники акции выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны. Напомним, в начале мая палата представителей конгресса США проголосовала за отмену комплекса законов, известных под названием Obamacare.