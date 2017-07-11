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В конгрессе США задержали 80 противников реформы здравоохранения
В конгрессе США полиция арестовала 80 человек, которые протестовали против новой реформы здравоохранения. Стражи порядка просили митингующих остановиться и прекратить незаконные демонстрации. Тех же, кто отказывался, задерживали.
Как пишет РИА Новости, митингующие находились в офисных зданиях сената и помещениях палаты представителей. Участники акции выступали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны. Напомним, в начале мая палата представителей конгресса США проголосовала за отмену комплекса законов, известных под названием Obamacare.
По мнению республиканцев, реформа, которая обязывала всех покупать страховку, не достигла цели и лишь сократила доступ к медицине. А то, что сейчас предлагает Дональд Трамп, должно увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в Соединенных Штатах остаются рекордно высокими.
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