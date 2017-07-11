В Калифорнии тинейджер за неделю выиграла в две лотереи 650 тысяч долларов

В американском штате Калифорния 19-летняя Роза Домингес (Rosa Dominguez) дважды выиграла джекпот в лотерею за одну неделю. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, телеканал WKMG Orlando.

Первый билет, за который Домингес получила 555 тысяч долларов, девушка приобрела заправочной станции в округе Сан-Луис-Обиспо. Через несколько дней американка заехала на одну из станций в округе Монтерей, где также поучаствовала в розыгрыше. На этот раз ей удалось получить 100 тысяч долларов.

По информации телеканала, на полученные средства Домингес планирует купить для себя новый автомобиль.

В ноябре 2016 года стало известно, что житель американского штата Миннесота выиграл в лотерею Gopher 5 более 874 тысяч долларов. Это уже второй крупный выигрыш, который 46-летний житель города Плимут Энтони Фусаро получил за последние два года.