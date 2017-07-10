Global Times: российско-китайская «головоломка» всё больше заботит Вашингтон

Владимир Путин и Дональд Трамп провели свою первую встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. Это событие привлекло внимание многих журналистов, тем более что первая личная беседа между российским президентом и новым американским лидером продлилась более двух часов вместо заявленного получаса. Так сможет ли эта встреча качественно изменить российско-американские отношения, задаётся вопросом китайский политолог Лю Ин в своей статье для Global Times.

По мнению аналитика, «символический смысл упомянутого события превышает его актуальное значение». Так, с одной стороны, «новичок» в сфере жёстких политических переговоров, Трамп чувствовал, что у него связаны руки. Учитывая расследования его предполагаемых связей с Россией, любое конкретное предложение Москве повлекло бы ещё больше сомнений.

С другой стороны, Россия испытала полный спектр эмоций относительно будущего сотрудничества с новым американским лидером — от высоких ожиданий до разочарования. Поэтому сегодня Москва старается вести себя максимально осторожно и прагматично и не слишком спешить налаживать контакты.

Хотя Дональд Трамп и заявил журналистам, что встреча за закрытыми дверями прошла хорошо, следует более внимательно присмотреться к результатам. Даже если у России и США получится договориться по Сирии — это всего лишь малая часть их общих нерешённых проблем, которые включают в себя ещё и Северную Корею, Украину и многие другие вопросы.

В отличие от российско-китайских и американо-китайских активных торговых отношений, российско-американское экономическое сотрудничество лишено прочной базы, а политические каналы связи и подавно почти перекрыты. Поэтому пока между сторонами остаётся такое количество невыясненных обид и претензий, ещё рано говорить о полноценных переговорах. Как правильно выразился госсекретарь США Рекс Тиллерсон , на данный момент лидеры двух стран лишь обсудили, как разрешить наиболее остро стоящие вопросы и начать двигаться дальше. Вот, пожалуй, самые верные ожидания от встречи Трампа и Путина, комментирует автор.

Всё это время в Вашингтоне не забывают о существовании третьего участника в большом стратегическом треугольнике «США — Россия — Китай». Если раньше американские дипломаты не придавали значения активному развитию российско-китайских отношений, то сегодня они наконец стали отдавать себе отчёт в возрастающей «силе давления» этого аспекта.

Пока в начале этого тысячелетия Вашингтон был занят собственными великодержавными амбициями и уверенностью в том, что он нужен России, Москва и Пекин камень за камнем выкладывали фундамент своего сегодняшнего стратегического партнёрства, усиление которого явилось результатом «ошибки» не кого иного, как Барака Обамы . Попытавшись изолировать Россию после украинского кризиса, США лишь ускорили сближение Москвы и Пекина в эдаком «дипломатическом медовом месяце». И только сегодня американские эксперты начинают осознавать важность изучения российско-китайских отношений в попытках исправить «ошибку Обамы».

При этом в стратегическом треугольнике пространство для манёвра у США весьма ограничено. Об этом свидетельствуют колебания в отношениях как между Вашингтоном и Москвой, так и между Вашингтоном и Пекином. Америке попросту не хватает рычагов. Неудивительно, что оба выдающихся американских стратега — Генри Киссинджер Збигнев Бжезинский — не сговариваясь высказывались о силе влияния развивающихся российско-китайских отношений. По их мнению, в упомянутом треугольнике неприменим односторонний подход: Россия, США и Китай должны создать трёхстороннюю структуру и именно в ней вести взаимодействие. Только это поможет Вашингтону избежать ещё большего усиления отношений между Москвой и Пекином.

В сложившихся обстоятельствах перед Вашингтоном стоит тройственный выбор: либо строить спокойные отношения с Россией и Китаем по отдельности, либо попытаться их поссорить, либо всё-таки работать в направлении трёхстороннего сотрудничества, полагает Лю Ин.