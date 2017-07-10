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МИД Украины не считает целесообразным вводить визы для граждан РФ
Введение визового режима для граждан РФ не отвечает намерениями Киева обеспечить контроль и безопасность, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Если мы просто введем визы, то это не будет отвечать нашей цели. Во-первых, мы не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики.
При этом он считает, что система контроля за въездом, выездом и передвижением иностранных граждан по территории страны будет работать эффективно при ее последовательной и полномасштабной реализации.
Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении властей страны ввести биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу республики. Кроме того, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что Киев собирается ввести систему предварительной электронной регистрации для россиян, въезжающих на территорию страны.
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