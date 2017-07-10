МИД Украины не считает целесообразным вводить визы для граждан РФ

Введение визового режима для граждан РФ не отвечает намерениями Киева обеспечить контроль и безопасность, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Если мы просто введем визы, то это не будет отвечать нашей цели. Во-первых, мы не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики.

При этом он считает, что система контроля за въездом, выездом и передвижением иностранных граждан по территории страны будет работать эффективно при ее последовательной и полномасштабной реализации.