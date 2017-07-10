Тезис о ​«российской оккупации» опровергают сами украинские чиновники

украинском правительстве признали, что за три года гражданской войны в Донбассе так и не нашли юридически корректных доказательств «российской оккупации» своей территории. А ведь тезис об «оккупации» - один из краеугольных камней современной украинской политической мифологии и пропаганды. О каких доказательствах в таких случаях могла бы действительно идти речь? Юридически Украина за три года войны так и не смогла доказать присутствие российской армии в Донбассе, признался в понедельник изданию «Апостроф» Георгий Тука, замминистра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Он отмечает: на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей нет российских органов власти, а значит, юридически невозможно говорить об оккупации.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии», - посетовал Тука, отметив, что это даже подтвердило недавнее решение суда в Гааге.

Как писала газета ВЗГЛЯД , расположенный в Гааге (Голландия) Международный суд ООН , в котором началась тяжба Украины и России, не признал доказанными тезисы об «агрессии» и «оккупации» и отказался в этой связи накладывать на Москву какие-либо «ограничительные меры». Несмотря на это МИД Украины объявил предварительное решение суда своей «победой», а подавляющее большинство украинских политиков считает, что никаких новых доказательств по этому поводу и не нужно.

Также в понедельник русская служба Би-би-си сообщила, что попавший в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев , выступая по украинскому телевидению, назвал себя действующим российским военнослужащим. Агеев утверждает, что в марте этого года подписал контракт и назвал номер воинской части - 65246, расположенной, по его версии, в Новочеркасске. Документов по этому поводу Агеев не предоставил, эта версия опирается лишь на его устные заявления.

Однако в понедельник Тука напомнил, что существуют международные термины и понятия, которыми Украина должна оперировать, доказывая в судах факты вторжения России. «Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им», - добавил замминистра.

К числу депутатов, убежденных, что доказывать ничего уже не надо, принадлежит и первый зампред фракции БПП в верховной раде Алексей Гончаренко . «В присутствии российских войск нет никаких сомнений. Украина давно это доказала, это признано всем миром. Есть соответствующие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы ОБСЕ и так далее, - заявил он газете ВЗГЛЯД. - Сегодня генеральный секретарь НАТО в Киеве сказал о том, что Россия должна вывести тысячи своих военных с территории Украины».

Директор Института анализа и менеджмента политики (Киев) Руслан Бортник верит в присутствие российских войск в Донбассе, доказательством чего, на его взгляд, могут служить «российские пленные или погибшие солдаты, российское современное вооружение, которое в военторге не купишь». «Большинство украинцев считает, что российская армия в той или иной мере присутствует или присутствовала в Донбассе. Но такие доказательства в украинских судах еще не рассмотрены, в судебном порядке такие факты не установлены», - отметил политолог.

Бортник предполагает, что Киев и не пытается фиксировать подобные факты в суде, поскольку и сам не хочет окончательно разрывать Минские соглашения.

Киев забыл пожаловаться судьям на «оккупацию»

В отличие от Бортника, живущий в Голландии украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов не только не верит во «вторжение», но и напоминает, что в Международном суде ООН сами же представители Киева не стали жаловаться на присутствие российских войск, хотя Порошенко продолжает заявлять о нем со всевозможных международных трибун.

«Все, что предъявлено в суд в Гааге – это обвинение в «спонсировании террористических организаций», то есть ЛНР и ДНР, да еще в двух-трех фактах бомбежек, которые произошли на территории Украины. Тем самым Киев и сам косвенно признает, никаких российских войск там нет, и что варварские бомбардировки на территории Донбасса совершали сами украинские военные. В противном случае, Киев предъявил бы обвинение Москве и по этим пунктам», - пояснил эксперт.

Корнилов считает признание Туки лишним свидетельством того, что заявления Киева по этому поводу, - это не более чем лицемерие.

«Мы помним, как еще недавно Порошенко возил на Запад некие шевроны и предъявлял их в качестве доказательства наличия российских войск в Донбассе. В то же время в Киеве все прекрасно понимают. Мы слышим, как министры, замминистры, начальники СБУ сами заявляют о том, что никаких российских регулярных частей там нет. За все это время пойман с десяток российских граждан, но никаких юридических доказательств нет», - сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.

«С точки зрения права принимаются любые доказательства, которые являются достоверными, обоснованными и проверяемыми», - объяснил газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин , например, письменные документы.

«Если там кто-то ходит ряженый, одевается в российскую военную форму, это же не значит, что они находятся на службе. Должны быть документы, приказы об их зачислении, они должны довольствие военное получать, на них должны распространяться все льготы для военнослужащих и так далее», - отметил Капустин. «Вот этот весь перечень документов, конечно, он есть у российской стороны и при желании всегда любого можно проверить и доказать, является человек военнослужащим действующим или нет», - подчеркнул эксперт. «Но украинцы же не хотят доказательств, они утверждают голословно, что там находятся наши войска, что территория оккупирована», - добавил он.

Опыт Пакистана и Ливии

Напомним, в апреле прошлого года в Киеве завершился суд по делу Евгения Ерофеева Александра Александрова – россиян, задержанных за полгода до этого в Донбассе. Оба обвиняемых отказались признать себя российскими военными – а именно в этом их и обвиняло украинское государство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник повторил, что «у России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине». Так он прокомментировал речь генсека НАТО Йенса Столтенберга , прозвучавшую в Киеве.

Капустин не помнит в международной юридической практике примеров того, чтобы одна страна доказывала присутствие на своей территории войск другой. «Если речь идет о регулярных вооруженных силах, то их трудно скрыть», подчеркнул он, да и смысла в этом особого нет. «Я не знаю такого случая, чтобы чья-то армия переоделась в другую форму и воевала, - указал он. - Спецоперации - да, проводятся, но в этом случае действуют на свой страх и риск». В частности, он напомнил про операцию США по ликвидации Осамы Бен Ладена, которая проводилась в Пакистане, но тайком от властей этой страны. А Франция, по его словам, часто задействует для таких задач бойцов Иностранного легиона.

Стоит также вспомнить, что во время гражданской войны в Ливии в 2011 году ее столицу Триполи на самом деле взяли штурмом не сами повстанцы, а спецназы Катара, ОАЭ, Франции, Великобритании и ряда других стран. Об этом неоднократно сообщали ведущие западные издания.