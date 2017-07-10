Трамп объяснил присутствие дочери на переговорах G20



Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие его дочери Иванки на переговорах является стандартной практикой.



Ранее в интернет попали фотографии Иванки, которая в ходе переговоров сидит на месте своего отца. Сообщалось, что дело происходило в субботу утром в Гамбурге на полях "Большой двадцатки". На фото Иванка сидит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином , британским премьер-министром Терезой Мэй , президентом Турции Реджем Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель

"Когда я покинул комнату для переговоров для коротких встреч с Японией и другими странами, я попросил Иванку занять место. Очень стандартная (практика). Ангела М (Меркель — ред.) согласна с этим", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.



Обычно члены семьи лидера страны не участвуют в закрытых переговорах, однако Иванка с самого начала президентства Дональда Трампа стала присутствовать на встречах отца с первыми лицами государств.



Ранее представитель Белого дома сообщил, что Иванка Трамп на некоторое время заняла место отца за главным столом переговоров лидеров стран G20, когда президенту США потребовалось покинуть заседание.

