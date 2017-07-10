Порошенко: Украина в ближайшее время не будет подавать заявку на членство в НАТО



Украина не будет в ближайшее время подавать заявку на членство в НАТО . Как передаёт «112 Украина», об этом заявил президент Пётр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина —НАТО.

«Наш приоритет — интеграция в евро-атлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в организации Североатлантического договора. Очень важно, что это решение НАТО и 29 стран-членов. Ни одна страна мира за пределами НАТО не имеет права вето или права разрешения для этого сотрудничества. Это воля 29 стран и воля страны — будущего члена. Ещё раз хочу подчеркнуть, это не означает, что мы будем немедленно подавать аппликацию, заявку о членстве. Абсолютно нет. Это означает, что нам надо выстроить программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов», — заявил Порошенко.





Как отмечает телеканал, Порошенко также назвал символичным визит в Киев Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом