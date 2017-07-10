«Маленькая зеленая собачка» Трампа сработала



Под общественным и медийным давлением Дональд Трамп отказался от создания российско-американской рабочей группы по кибербезопасности. Этот шаг вновь ставит на повестку дня уровень свободы действий и возможность полагаться на слово американского президента, каждый шаг которого может вызвать шквал критики. Однако на ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Дональд Трамп дал задний ход по одному из вопросов, которые он обсуждал на встрече с Владимиром Путиным , а конкретно по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Президент США написал в своем Твиттере: «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может».



Это произошло после того, как именно по данной теме он подвергся массированной критике в США.



Как известно, создание российско-американской рабочей группы по кибербезопасности стало одной из конкретных договореннсостей по итогам саммита «большой двадцатки».





О создании данной рабочей группы заявил Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции в Гамбурге: «Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего, в данном случае речь идет о России и США».



Формирование рабочей группы подтвердил накануне и сам Дональд Трамп, правда его формулировка была более обтекаемой, нежели у Путина. Там, где российский лидер заявил о договоренности, американский президент написал про обсуждение.



Итогом стало свежее заявление Трампа, что никакой рабочей группы создано не будет. Разумеется, в данной ситуации российско-американское сотрудничество по вопросам кибербезопасности дело третье. На первый план выходят куда более сложные материи взаимоотношений двух стран и их лидеров, а также положение Дональда Трампа в Вашингтоне.



Проблем и пластов смыслов в сложившейся ситуации вскрывается несколько.



С одной стороны, Трамп публично уличил Путина, что тот поторопился со своим заявлением. Российский президент заявил о достижении договоренности о создании рабочей группы, а согласно американскому лидеру речь на переговорах только об обсуждении возможности.



Безусловно, отдельные недалекие комментаторы будут акцентировать именно на том, что Путин якобы «выдал желаемое за действительное». Однако их явно будет меньшинство, потому что ситуация продемонстрировала по-прежнему крайне сложное положение, в котором находится Трамп в Вашингтоне.



Путин известен своими крайне аккуратными публичными формулировками, особенно во внешней политике. Если он сказал, что решение о рабочей группе было принято, большинство наблюдателей и экспертов в этом не усомнится. Тем более, что Трамп также фактически подтвердил его слова, пусть и в более осторожной форме.



Зато то, что американский президент сдал назад, даст повод для многочисленных – и в основном, не самых добрых в его отношении – наблюдений и спекуляций.



Отказавшись от своего слова, Трамп не в самом выгодном свете представил себя в глазах внешнеполитических партнеров. Ведь подобные ситуации, только усугубляют сомнения мировых государств и их лидеров, насколько можно полагаться на договоренности с ним.



Одновременно с этим вся эта ситуация в очередной раз продемонстрировала, насколько американский президент зависим от раскрученной в Штатах медиакампании против него и не свободен в своих действиях. Это, разумеется, также весьма сомнительная черта его образа, причем и публичного, и как вершащего судьбы мира лидера США.



Впрочем, есть еще одна объясняющая версия данного скандала, которую также нельзя сбрасывать со счетов.



За предыдущие месяцы Трамп показал, что, несмотря на ожесточенную кампанию против себя в СМИ и противодействие очень многих в Вашингтоне, он умудряется добиваться успехов и продвигать свою политику в заявленном на избирательной кампании направлении. Использует он для этого и активное лавирование, в том числе риторическое, легко меняя свои же собственные заявления.



В более чем двухчасовых переговорах Путина с Трампом ими был охвачен спектр ключевых тем российско-американских отношений – от Сирии до Украины. Никакой реальной конкретики о договоренностях по данным вопросам неизвестно, зато антитрамповские силы в США мертвой хваткой вцепились в тему киберсотрудничества двух стран и вынудили Трампа сдать назад по данному вопросу.



Это заставляет задаваться вопросом, а не была ли рабочая группа по кибербезопасности пресловутой «маленькой зеленой собачкой», которая была специально «нарисована», чтобы критики Трампа на нее накинулись и забыли про прочие договоренности, достигнутые на переговорах двух президентов?



А учитывая, что Кремль фактически поддержал позицию Трампа, подтвердив, что президенты на встрече ничего не обещали друг другу, вопрос становится еще более интересным.