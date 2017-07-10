В Киеве заявили о поимке «опасного террориста Саныча»

Украинские силовики в июне задержали мужчину с паспортом на имя гражданина Украины Валерия Войтенко , сообщил в Facebook официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, задержанный оказался российским полковником Валерием Гратовым.

Мужчина направлялся в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику к матери, находящейся в тяжелом состоянии. В ходе досмотра у него нашли бумагу с данными и номерами телефонов первых лиц Приднестровья, орден Красной Звезды, а также флешки, на которых были обнаружены фотографии с командирами ополчения самопровозглашенной ДНР и лидером республики Александром Захарченко , отмечает Слободян. Каких-либо документальных доказательств причастности мужчины к российским вооруженным силам он не привел.

Близкий к структурам МВД Украины народный депутат Антон Геращенко назвал Гратова опасным террористом, известным по прозвищу Саныч. «Операция по выманиванию на Украину старика-разбойника длилась более полугода», — написал парламентарий в Facebook.

В профиле Гратова на украинском сайте «Миротворец» указывается, что он является руководителем «Союза десантников Донбасса», а ранее возглавлял аналогичную организацию в Приднестровье. Также на портале имеются сканы российского паспорта, который якобы был выдан мужчине посольством России в Молдавии.