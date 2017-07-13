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США расширят зону деэскалации в Сирии
Американские власти рассчитывают расширить зону перемирия в Сирии. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. Её слова передаёт портал LIFE.
«Мы следим за областями на юго-западе Сирии, где есть режим перемирия, который сейчас соблюдается. Надеемся, что мы сможем его расширить», — заявила Нойерт.
13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом ведёт работу над заключением второго соглашения о перемирии в арабской республике. 9 июля на юго-западе Сирии в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие стало возможным благодаря российско-американо-иорданским договорённостям, достигнутым на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.
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