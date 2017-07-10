Китай сделал представление США из-за ошибки пресс-службы Белого дома



Китай сделал представление США в связи с тем, что Белый дом в заявлении по итогам встречи лидеров КНР и США в Гамбурге назвал Си Цзиньпина "главой Китайской республики", заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.



Издание Washington Post ранее сообщило, что сразу после двусторонней встречи президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в Гамбурге Белый дом выпустил пресс-релиз, в котором китайский лидер был назван "главой Китайской республики" (так власти Тайваня называют свой остров).

"Как мне известно, Китай в этой связи уже сделал представление американской стороне, они извинились за эту техническую ошибку и внесли соответствующее исправление", — заявил китайский дипломат.



Политика "одного Китая" подразумевает признание существования в мире лишь одного китайского государства, несмотря на то, что помимо КНР на название Китайская республика также претендует остров Тайвань. Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

