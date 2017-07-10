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На Фукусиме-1 скоро закончится место для хранения радиоактивной воды
Через два года на территории АЭС "Фукусима-1" негде будет хранить высокорадиоактивную воду. "Место в специальных хранилищах скоро закончится ", - сообщил председатель компании-оператора Tokyo Electric Power Такаси Кавамура.
Напомним, авария на атомной электростанции в Японии произошла в марте 2011 года. Тогда из-за цунами на АЭС вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов.
Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая затем попадает в технический порт станции. Специалисты постоянно откачивают эту воду и помещают в специальные стальные хранилища, установленные на территории АЭС, сообщает ТАСС.
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