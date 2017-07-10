На Фукусиме-1 скоро закончится место для хранения радиоактивной воды

Через два года на территории АЭС "Фукусима-1" негде будет хранить высокорадиоактивную воду. "Место в специальных хранилищах скоро закончится ", - сообщил председатель компании-оператора Tokyo Electric Power Такаси Кавамура.

Напомним, авария на атомной электростанции в Японии произошла в марте 2011 года. Тогда из-за цунами на АЭС вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов.