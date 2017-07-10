Лидер Индонезии оплатит пребывание своей семьи на саммите G20 из личных средств

Президент Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) оплатит пребывание своей семьи в Турции и Германии, где он принимал участие в саммите стран-членов G20, из личных средств. Об этом в воскресенье, 9 июля, со ссылкой на пресс-бюро президента сообщает газета Jakarta Globe.

«Президент поручил, чтобы все расходы на проезд и проживание членов его семьи, которые поехали с ним в Турцию и Германию, были покрыты за счет самого президента», — указал руководитель пресс-бюро главы государства Бей Махмудин (Bey Machmudin).

С подобным заявлением Махмудин выступил после того, как заместитель генерального секретаря Индонезийского форума по прозрачности бюджета Апунг Видади (Apung Widadi) усомнился в стоимости расходов на поездки президентской семьи. Согласно президентскому протоколу, президент Индонезии может взять в поездку только супругу. Видодо в его визите в Турцию и Германию также сопровождали трое детей, невестка и внук.

Саммит лидеров стран G20 проходил в немецком Гамбурге 7 и 8 июля.