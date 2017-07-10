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Введенный из-за G20 погранконтроль позволил поймать 673 преступника
В Германии в ходе дополнительных проверок на границе задержаны сотни разыскиваемых преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Дополнительный погранконтроль был введен почти месяц назад в целях обеспечения безопасности саммита "Большой двадцатки". Уже арестованы по меньшей мере 673 человека, которые совершили те или иные правонарушения, не связанные с проведением форума. Выборочные проверки будут осуществляться вплоть 11 июля.
Вопрос введения дополнительного контроля ФРГ согласовала с соседними государствами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс о границах предусматривает возможность проведения таких проверок в связи с организацией крупных мероприятий.
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