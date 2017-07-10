Введенный из-за G20 погранконтроль позволил поймать 673 преступника

В Германии в ходе дополнительных проверок на границе задержаны сотни разыскиваемых преступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Дополнительный погранконтроль был введен почти месяц назад в целях обеспечения безопасности саммита "Большой двадцатки". Уже арестованы по меньшей мере 673 человека, которые совершили те или иные правонарушения, не связанные с проведением форума. Выборочные проверки будут осуществляться вплоть 11 июля.