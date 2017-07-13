Вернуть Донбасс: раскрыто содержание законопроекта о реинтеграции

Документ был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во главе с его секретарем Александром Турчиновым . Законопроект предполагает возможность введения в Донбассе военного положения по приказу президента Украины.

Также глава государства сможет принимать решения об использовании ВСУ и «других военных формирований» в ДНР и ЛНР для «сдерживания и отпора вооруженной агрессии».

Неподконтрольные Киеву районы Донбасса в документе называются «временно оккупированными».

Украинский политолог, глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил BFM , что «военные действия продолжаются и сейчас, несмотря на неоднократные перемирия». «Поэтому не нужно лукавить, надо узаконить то, что и так уже есть. Другое дело, это надо сделать таким образом, чтобы не провоцировать военный конфликт с Россией», - подчеркнул он.