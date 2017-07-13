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Вернуть Донбасс: раскрыто содержание законопроекта о реинтеграции
Верховная Рада Украины осенью 2017 года рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Громадське ТВ».
Документ был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во главе с его секретарем Александром Турчиновым. Законопроект предполагает возможность введения в Донбассе военного положения по приказу президента Украины.
Также глава государства сможет принимать решения об использовании ВСУ и «других военных формирований» в ДНР и ЛНР для «сдерживания и отпора вооруженной агрессии».
Неподконтрольные Киеву районы Донбасса в документе называются «временно оккупированными».
Украинский политолог, глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил BFM, что «военные действия продолжаются и сейчас, несмотря на неоднократные перемирия». «Поэтому не нужно лукавить, надо узаконить то, что и так уже есть. Другое дело, это надо сделать таким образом, чтобы не провоцировать военный конфликт с Россией», - подчеркнул он.
В июне заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что СНБО в ближайшее время рассмотрит законопроект об изменении правового статуса боевых действий в Донбассе. Ранее в том же месяце стало известно, что в администрации президента Порошенко разрабатывается законопроект, который позволит отказаться от режима так называемой «антитеррористической операции».
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