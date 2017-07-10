Маккейн заявил о проигрыше США в Афганистане

«У нас нет стратегии. И мы проигрываем. Когда ты не выигрываешь — ты проигрываешь. И Афганская национальная армия несет неприемлемые потери», — заявил Маккейн.

Также он добавил, что США придется выработать новую стратегию. Кроме того, Маккейн сказал, что видит причину неудач Вашингтона в Афганистане в Белом доме.

29 июня глава НАТО Йенс Столтенберг объявил, что 15 стран блока отправят в Афганистан дополнительные войска. Он добавил, что ждет объявлений о поддержке и от других стран альянса.

В настоящий момент в Афганистане находятся 8,5 тысячи американских солдат и 4,5 тысячи военнослужащих стран НАТО.