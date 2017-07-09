Парубий потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

#Russia should be deprived of right to veto at the UN SecurityCouncil.The aggressor can't make decisions regarding the country it attacked pic.twitter.com/nRE5w780nH— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 июля 2017 г.

«Призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать в ООН вопрос в отношении государства, на которое он напал», — написал Парубий.





В феврале глава МИД Украины Павел Климкин высказал мнение, согласно которому Россия должна быть лишена права вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений, связанных с Украиной. Он призвал к реформированию Совбеза ООН, чтобы «прекратить злоупотребление правом вето», напомнив, что третий параграф статьи 27 Устава ООН обязывает сторону, «участвующую в споре, воздержаться от голосования при принятии решения» в Совбезе.

Россия наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.



Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.