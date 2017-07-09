Тиллерсон заявил о сохранении санкций против России до выполнения Минских соглашений

Соединённые Штаты и Евросоюз сохранят санкции против России до тех пор, пока минские договорённости не будут выполнены. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«Санкции США и Евросоюза останутся по отношению к России до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали те санкции», — приводит его слова УНН.

Ранее Порошенко назвал визит Тиллерсона мощным сигналом поддержки Украины со стороны США.