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Тиллерсон заявил о сохранении санкций против России до выполнения Минских соглашений
Соединённые Штаты и Евросоюз сохранят санкции против России до тех пор, пока минские договорённости не будут выполнены. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.
«Санкции США и Евросоюза останутся по отношению к России до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали те санкции», — приводит его слова УНН.
Ранее Порошенко назвал визит Тиллерсона мощным сигналом поддержки Украины со стороны США.
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