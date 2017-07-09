В аэропорт Одессы прилетели самолеты НАТО

Спецподразделения стран Северо-Атлантического альянса прибывают в Одессу для участия в международных учениях «Си Бриз-2017», передает Думская.net. Учения состоятся с десятого по двадцать третье июля.

Накануне, например, в местном аэропорту приземлились два военно-транспортных самолета. Уточняется , что C-130J Геркулес из Соединенных Штатов Америки привез двенадцать специалистов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

Всего в учениях планируется участие представителей двадцати стран.