Президент Украины Петр Порошенко увидел в визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев "мощный сигнал поддержки". Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с Тиллерсоном, передает УНН.

"В сегодняшнем визите мы видим мощный сигнал поддержки украинского государства, нашей общей борьбы за демократические ценности, за свободу, за демократию", - сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Тиллерсон начали встречу в Киеве.