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Порошенко увидел в визите Тиллерсона "мощный сигнал поддержки"

Порошенко видит «сигнал поддержки» в визите Тиллерсона
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Президент Украины Петр Порошенко увидел в визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Киев "мощный сигнал поддержки". Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с Тиллерсоном, передает УНН.
"В сегодняшнем визите мы видим мощный сигнал поддержки украинского государства, нашей общей борьбы за демократические ценности, за свободу, за демократию", - сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко и Тиллерсон начали встречу в Киеве.
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