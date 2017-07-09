КНДР предупредила США, что не следует играть с огнем, сидя на пороховой бочке

В КНДР в официальном органе ЦК газете «Нодон синмун» вышла статья, посвященная США, под названием «Не следует играть с огнем, сидя на пороховой бочке». Об этом пишет «Интерфакс»

В статье говорится, что США довели ситуацию на Корейском полуострове до критической точки. Регион называют «самой большой в мире пороховой бочкой».

«Соединенные Штаты своими военными провокациями довели риск ядерной войны на Корейском полуострове до критической отметки», - говорится в материале.

В газете пишут, что учения, которые проводят совместно Южная Корея и США, - «гамбит поджигателей войны». В статье говорится, что даже самый маленький просчет может привести к началу ядерной войны в регионе.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР провели учения, во время которых отработали ответ на потенциальный ракетный удар Северной Кореи.