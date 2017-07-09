СМИ: премьер Таиланда отложил официальный визит в США

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча отложил официальный визит в США на неопределенный срок, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на источник в правительстве Таиланда.



Как сообщается, тайский премьер планировал посетить США с официальным визитом 19 июля. Перенос поездки связан с необходимостью обеих сторон лучше проработать повестку дня предстоящих переговоров. Вместе с тем, и тайская, и американская стороны подтвердили, что визит обязательно состоится, добавляет издание. О новой дате пока не сообщается.



Ранее сообщалось, что Таиланд планирует возобновить закупки вооружений и техники в США и намеревается поднять вопрос о военно-техническом сотрудничестве во время предстоящего в июле визита в Вашингтон премьер-министра.



Министр обороны и вице-премьер Таиланда по национальной безопасности генерал Правит Вонгсуван отдал приказ о подготовке частями и подразделениями вооруженных сил страны списков необходимого вооружения, техники и запасных частей американского производства, которые повезет с собой в поездку премьер.





Военно-техническое сотрудничество США и Таиланда было сокращено и ограничено Вашингтоном в одностороннем порядке в 2014 году после военного переворота, в результате которого к власти в Таиланде пришло правительство генерала Праюта Чан-Очи. Администрация Барака Обамы поддерживала прохладный режим отношений с Таиландом, одним из основных союзников США вне рамок НАТО , вплоть до окончания срока ее полномочий. Новый президент США Дональд Трамп взял курс на восстановление более тесных отношений с Таиландом и пригласил премьера, лидера переворота 2014 года, посетить Белый дом. Поездка Чан-Очи планируется на вторую половину июля.

На вооружении армии, авиации и флота Таиланда стоит много американской техники, закупленной или полученной в дар в течение длительного периода дружбы и союзничества. Эта техника нуждается в запасных частях, и, прежде всего, именно об этом таиландская делегация планирует завязать разговор во время визита премьера в США.