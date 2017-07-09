Турция может не получить истребители F-35

Представители Демократической партии США выдвинули инициативу о возможной отмене поставок Турции истребителей пятого поколения F-35. Ранее Вашингтон и Анкара согласовали поставку около ста самолетов Турции.

Ожидалось, что ВВС Турции получат первую партию в 2018 году. Договор между правительством Турции и компанией Lockheed Martin был подписан два месяца назад, сообщает defensenews . Член палаты представителей и Комитета по иностранным делам Дэвид Чициллин, предложил внести запрет на поставку истребителей Турции в качестве поправки к закону о нацбезопасности 2018 года, который был принят Комитетом по вооруженным силам в прошлом месяце.