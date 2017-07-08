Опрос: рейтинг одобрения Меланьи Трамп вырос на 14%

В США рейтинг одобрения деятельностью Меланьи Трамп в качестве первой леди страны увеличился до 51%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Fox News

Согласно отчётам, рейтинг Меланьи поднялся на 14% по сравнению с опросом, проведённым в декабре.

Отмечается, что во время первого подобного опроса, состоявшегося летом 2016 года, 35% американцев одобрительно оценивали супругу Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что граждане США больше доверяют телеканалу CNN , чем Трампу.

В конце марте американский лидер заявил о намерении обратиться к Меланье за советом по поводу повышения рейтинга популярности.