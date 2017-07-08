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Опрос: рейтинг одобрения Меланьи Трамп вырос на 14%
В США рейтинг одобрения деятельностью Меланьи Трамп в качестве первой леди страны увеличился до 51%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Fox News.
Согласно отчётам, рейтинг Меланьи поднялся на 14% по сравнению с опросом, проведённым в декабре.
Отмечается, что во время первого подобного опроса, состоявшегося летом 2016 года, 35% американцев одобрительно оценивали супругу Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что граждане США больше доверяют телеканалу CNN, чем Трампу.
В конце марте американский лидер заявил о намерении обратиться к Меланье за советом по поводу повышения рейтинга популярности.
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