Хейли: всем известно о «вмешательстве» России в американские выборы

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в эфире программы State of the Union на CNN , что всем известно, что Россия совершила «вмешательство» в американские президентские выборы в 2016 году.

«Все знают, что Россия вмешивалась в наши выборы», — цитирует Хейли The Hill.

Ранее президент России Владимир Путин на полях саммита G20 заявил, что во время встречи с главой США Дональдом Трампом последний уделил много внимания вопросу о якобы вмешательстве Москвы в выборы в Соединённых Штатах.

6 июля Трамп во время пресс-конференции в Варшаве заявил, что «вмешательство» могли совершить другие страны, помимо России.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании иностранных государств.