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На Украине пассажирский автобус с туристами упал с обрыва
Фото: РИА Новости
На Украине ехавший в Одесскую область пассажирский автобус с туристами из Ивано-Франковской области упал с обрыва в Тернопольской области.
Об этом сообщают украинские СМИ.
«По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В салоне находились 45 человек, в том числе дети», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, погиб один человек. Сообщается о пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Луганской области Украины 12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом.
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