На Украине пассажирский автобус с туристами упал с обрыва

На Украине ехавший в Одесскую область пассажирский автобус с туристами из Ивано-Франковской области упал с обрыва в Тернопольской области.

Об этом сообщают украинские СМИ.

«По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В салоне находились 45 человек, в том числе дети», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погиб один человек. Сообщается о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Луганской области Украины 12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом.