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Экс-президента Польши Леха Валенса госпитализировали
Фото: РИА Новости
Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован в Гданьскую университетскую клинику.
На своей странице в фейсбуке он опубликовал фотографии в окружении сотрудников медицинского учреждения.
"Вежливое обслуживание, Гданьская университетская клиника", - говорится в подписи к фотографии.
Как сообщает Wyborcza, Валенса был госпитализирован в отделение кардиохирургии.
Отмечается, что угрозы его жизни нет, но врачи решили, что он должен оставаться в больнице.
Экс-президенту Польши придется пропустить контрманифестацию в Варшаве, которая состоится 10 июля.
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