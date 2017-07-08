Экс-президента Польши Леха Валенса госпитализировали



Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован в Гданьскую университетскую клинику.

На своей странице в фейсбуке он опубликовал фотографии в окружении сотрудников медицинского учреждения.



"Вежливое обслуживание, Гданьская университетская клиника", - говорится в подписи к фотографии.



Как сообщает Wyborcza, Валенса был госпитализирован в отделение кардиохирургии.



Отмечается, что угрозы его жизни нет, но врачи решили, что он должен оставаться в больнице.



Экс-президенту Польши придется пропустить контрманифестацию в Варшаве, которая состоится 10 июля.