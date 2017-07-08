Женщина сделала селфи с Обамой и ребёнком у него на руках в аэропорту Аляски



Женщина в аэропорту Аляски сделала селфи с бывшим президентом США Бараком Обамой , который держал на руках её ребёнка. Об этом сообщает Associated Press.

Женщина по имени Джолин Джекински сообщила, что в понедельник, 3 июля, находилась в зале ожидания международного аэропорта Анкоридж имени Теда Стивенса, когда увидела мужчину, похожего на Обаму.



«Когда он приблизился, я подумала:«Боже мой, это Обама», — сказала Джекински.



По её словам, экс-президент США взял на руки её ребёнка, а также поговорил с ней.



«Я забираю твоего ребёнка», — пошутил Обама, когда к ним приблизился муж женщины.





"Oh my God, it is Obama:" Alaska mom snaps airport picture of her baby and the former president https://t.co/lM7UQCM5BG pic.twitter.com/AXnVfXvauU— CBS News (@CBSNews) 8 июля 2017 г. Она отметила, что после разговора сделала фотографию с бывшим американским лидером.