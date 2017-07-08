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Женщина сделала селфи с Обамой и ребёнком у него на руках в аэропорту Аляски
Фото: РИА Новости
Женщина в аэропорту Аляски сделала селфи с бывшим президентом США Бараком Обамой, который держал на руках её ребёнка. Об этом сообщает Associated Press.
Женщина по имени Джолин Джекински сообщила, что в понедельник, 3 июля, находилась в зале ожидания международного аэропорта Анкоридж имени Теда Стивенса, когда увидела мужчину, похожего на Обаму.
«Когда он приблизился, я подумала:«Боже мой, это Обама», — сказала Джекински.
По её словам, экс-президент США взял на руки её ребёнка, а также поговорил с ней.
«Я забираю твоего ребёнка», — пошутил Обама, когда к ним приблизился муж женщины.
Она отметила, что после разговора сделала фотографию с бывшим американским лидером.
"Oh my God, it is Obama:" Alaska mom snaps airport picture of her baby and the former president https://t.co/lM7UQCM5BG pic.twitter.com/AXnVfXvauU— CBS News (@CBSNews) 8 июля 2017 г.
Ранее в соцсетях было опубликовано первое селфи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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