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Советник Авакова пообещал устроить «красный террор» на Украине
Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива, возглавивший Социалистическую партию страны, пообещал устроить «красный террор». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Обещаю, что теперь Социалистическая партия будет эффективным оружием в руках народа для уничтожения олигархата в Украине. Красный террор олигархам!» — заявил он. 8 июня на своей странице в Facebook он рассказал, что возглавил Социалистическую партию Украины.
Он также рассказал, что в возглавляемой им политической структуре пройдут партийный чистки. «В будущем — основное направление — укрепление партии патриотическим движением», — добавил Кива.
Советник главы украинского МВД известен скандальными заявлениями. Так, в конце марта Кива призвал Киев «сломить в себе гордыню» и начать контактировать с Россией. Он утверждал, что несмотря на существующие противоречия и территориальные претензии, со временем в отношениях двух стран наметится компромисс.
В декабре 2016-го Кива рассказал о необходимости насильственной украинизации жителей Донбасса. Он указал, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы.
Красный террор — карательные меры, которые советская власть применяла против противников в годы Гражданской войны в России. Декрет «О красном терроре» был подписан в сентябре 1918 года.
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