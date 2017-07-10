Советник Авакова пообещал устроить «красный террор» на Украине

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива , возглавивший Социалистическую партию страны, пообещал устроить «красный террор». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обещаю, что теперь Социалистическая партия будет эффективным оружием в руках народа для уничтожения олигархата в Украине. Красный террор олигархам!» — заявил он. 8 июня на своей странице в Facebook он рассказал, что возглавил Социалистическую партию Украины.

Он также рассказал, что в возглавляемой им политической структуре пройдут партийный чистки. «В будущем — основное направление — укрепление партии патриотическим движением», — добавил Кива.

Советник главы украинского МВД известен скандальными заявлениями. Так, в конце марта Кива призвал Киев «сломить в себе гордыню» и начать контактировать с Россией. Он утверждал, что несмотря на существующие противоречия и территориальные претензии, со временем в отношениях двух стран наметится компромисс.

В декабре 2016-го Кива рассказал о необходимости насильственной украинизации жителей Донбасса. Он указал, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы.

Красный террор — карательные меры, которые советская власть применяла против противников в годы Гражданской войны в России. Декрет «О красном терроре» был подписан в сентябре 1918 года.