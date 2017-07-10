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Как советник главы МВД Украины оказался во главе политической партии
Бывший руководитель департамента по борьбе с наркопреступностью МВД Илья Кива возглавил Социалистическую партию Украины. Это назначение вызвало крайнее неудовольствие в рядах самих украинских социалистов, которые заявляют о рейдерском захвате политической силы. Источник в «Народном фронте» рассказал RT, что речь идет о подготовке к возможным парламентским выборам этой осенью, и перед Кивой поставлена задача забрать часть электората главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Справится ли с политическими вершинами бывший полицейский, выяснял киевский корреспондент RT.
Илья Кива, советник главы МВД Украины Арсена Авакова, решил возглавить Социалистическую партию Украины. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
«Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей», — сообщил он.
Социалистическая партия Украины (СПУ) долгие годы пользовалась определенным авторитетом у избирателей. Эта политическая сила, как правило, без особых проблем преодолевала 5% барьер во время выборов в Верховную Раду Украины. Во многом ее популярность была связана с именем Александра Мороза, который возглавлял социалистов около трети своей жизни. Так, в 2006 году его партия, получив 5,69% избирателей, заняла четвертое место в рейтинге. Сам Мороз четыре раза принимал участие в выборах президента страны, но так и не смог въехать в высокий кабинет в доме на Банковой улице.
Но с 2013 года Социалистической партией руководил Петр Устенко. С его приходом популярность социалистов и самой партии пошла на спад. Среди членов этого политического крыла начались склоки и распри — «политический бомонд» никак не мог поделить кресло председателя. В итоге СПУ сначала отменила проведение всеукраинского съезда, а затем не смогла принять участия в парламентских выборах 2014 года.
В апреле 2016 года у социалистов возникли проблемы иного характера: Министерство юстиции Украины запретило символику партии, руководствуясь законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».
Серп и молот, изображенные на флаге партии и ее атрибутах, суд потребовал убрать, но название позволил оставить, посчитав что оно не противоречит закону о декоммунизации.
Нынешнее же назначение Ильи Кивы новым председателем партии вызвало не только недоумение, но и активное недовольство среди бывших партийных руководителей. Экс-глава фракции Социалистической партии в парламенте Иван Бокий и вовсе высказался о своих однопартийцах в довольно резкой и оскорбительной форме:
«Никакого съезда не было, а значит и никакого лидера нет. А что есть? Есть интриги различных приблуд после решения Высшего админсуда, который партия выиграла и сделала этих приблуд нулями», — написал в Facebook экс-глава фракции Социалистической партии в парламенте Иван Бокий.
Большое будущее
До недавнего времени Илья Кива не проявлял интереса к политике. С 2010 по 2011 годы он работал заместителем начальника отдела Службы автомобильных дорог, затем — заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области.
Но дольше всего Кива проработал в правоохранительных органах. Он возглавлял патрульную службу милиции особого назначения «Полтавщина», занимался эвакуацией мирных жителей Дебальцево, занимал пост заместителя начальника УМВД Украины в Донецкой и Херсонской областях. Затем стал руководителем Департамента по борьбе с наркопреступностью МВД. В ноябре 2015 года он даже предлагал ввести уголовную ответственность за пребывание в состоянии наркотического опьянения, но его предложение не поддержали. А еще через семь месяцев Илья Кива стал советником Арсена Авакова.
Теперь же он решил (или решили за него) поработать в новом амплуа — руководителя политической партии.
По словам источника RT в «Народном фронте», дело здесь не в каких-то особых заслугах Кивы перед Аваковым, а в том, что Арсен Аваков помогает Петру Порошенко.
«Вероятность возможных досрочных выборов осенью высокая, но «Народный фронт», в который входит и Аваков, в следующий парламент не проходит. Поэтому нужна новая политическая сила. И Социалистическая партия может войти в коалицию с Блоком Петра Порошенко, — пояснил источник. — Также она может забрать часть голосов у главного конкурента Порошенко — лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко».
Сейчас Илье Киве предстоит возродить былую мощь партии и вернуть ее избирателей. Справится ли с поставленной задачей человек, ранее не имевший никакого отношения к политике – большой вопрос. И, в первую очередь, проблемой может стать вопрос его репутации.
К примеру, против работы с Кивой выступали бойцы батальона «Полтавщина», они обвиняли его в получении взяток и избиении водителей грузовиков, курсирующих в Крым и обратно. Обвинения будущий лидер партии отверг и невозмутимо ответил своим оппонентам: «Если бы я бил водителя, то он бы уже умер».
Но, по мнению лидера политической партии «Союз Левых Сил» Василия Волги, даже если у Кивы ничего не получится, то такой вариант тоже устроит первые лица Украины.
«Очевидно, что Порошенко пойдёт на следующий срок, и такая мощнейшая дискредитация левых сил ему выгодна. Я уверен, что если дать левым волю, то на парламентских выборах за них могут проголосовать от 20 до 50% избирателей. Поэтому я допускаю, что абсурд, который мы наблюдаем, срежиссирован самой администрацией президента», — пояснил в интервью RT Василий Волга.
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