Турция остановила ратификацию соглашения по климату из-за позиции США



Турция остановила ратификацию Парижского соглашения по климату из-за выхода из него США, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по окончанию саммита G20.

"После шагов, предпринятых США, ратификация Парижского соглашения в турецком парламенте была остановлена", — сказал Эрдоган журналистам в Гамбурге, добавив, что Анкара не ратифицирует этот договор без гарантий освобождения Турции как развивающейся страны от санкций, прописанных в соглашении.

"Я прямо сказал об этом (канцлеру ФРГ Ангеле) Меркель и (президенту Франции Эммануэлю) Макрону", — добавил турецкий президент.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира. После выхода США многие страны подтвердили свою поддержку соглашению.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.