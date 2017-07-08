Два американских бомбардировщика провели учения над Корейским полуостровом

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости Ксения Нака . Два стратегических сверхзвуковых бомбардировщика В-1 "Лансер", дислоцированные на Гуаме, провели совместные с ВВС Южной Кореи учения над Корейским полуостровом, сообщило агентство Ренхап.

"Учения являются ответом на серию пусков баллистических ракет Северной Кореей", — заявил представитель ВВС страны.

Бомбардировщики были специально переброшены с базы на Гуаме для проведения учений. Они пролетели над Японским морем, направились в северном направлении до демаркационной линии. Над провинцией Канвондо к ним присоединились истребители F15K и F16 для совместной отработки ударов по ключевым позициям Северной Кореи.

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра. Южнокорейские военные считают, что если бы ракета была пущена по обычной траектории, она преодолела бы расстояние в 7000–8000 километров. Это означает, что при пуске из южнокорейского порта Вонсан она может поразить цели на Аляске и в Сиэтле.

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