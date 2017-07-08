В Гамбурге участники беспорядков подожгли автомобили и баррикады

В районах Санкт-Паули и Альтона Гамбурга произошли беспорядки. Демонстранты подожгли автомобили и баррикады, передает РИА Новости

Над территорией города кружат полицейские вертолеты. Ранее была задержана группа из 200 вандалов.

В Гамбурге на фоне саммита G20 происходят крупные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196.