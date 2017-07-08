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В Гамбурге участники беспорядков подожгли автомобили и баррикады
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В районах Санкт-Паули и Альтона Гамбурга произошли беспорядки. Демонстранты подожгли автомобили и баррикады, передает РИА Новости.
Над территорией города кружат полицейские вертолеты. Ранее была задержана группа из 200 вандалов.
В Гамбурге на фоне саммита G20 происходят крупные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196.
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