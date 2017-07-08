В американском Финиксе побит столетний температурный рекорд

Национальная метеорологическая служба США сообщила о новом температурном рекорде в штате Аризона. В американском городе Финикс воздух в пятницу раскалился до 47,2 градуса. Таким образом был побит рекорд 1905 года. Как сообщили синоптики, 7 июля 112 лет назад столбики термометров показывали 46,1 градуса.



Необходимо отметить, что жара в городе Финикс - не редкость. В этом году воздух там 17 раз прогревался до +43,3 градуса, передает ТАСС . А 20 июня из-за погоды отменили почти 60 рейсов. По словам специалистов, при высокой температуре воздуха самолеты дольше едут по взлетно-посадочной полосе (ВПП), чтобы набрать необходимую для взлета скорость. В аэропорту Финикса не всем лайнерам хватает длины ВПП.

Полный прогноз погоды <a href="https://weather.rambler.ru" target="_blank" rel="external">смотрите на Рамблер/погоде</a>.