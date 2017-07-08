СМИ: силовики ограничили въезд в Дагестан после сообщения о готовящемся сходе

В Дагестане силовики ограничили въезд в село Ленинаул Казбековского района в связи с информацией о проведении народного схода чеченской общины республики, сообщает "Кавказ.Реалии".



По данным издания, въезд ограничили дагестанские силовики, после чего к посту направились жители Чечни. Один пост в Казбековском районе Дагестана пропустил их, а другой нет, в результате чего около 500 автомобилей оказались между двумя постами.



Отмечается, что информация о сходе была распространена в нескольких группах в соцсетях. В частности, организаторы схода предлагали поддержать местных жителей, на которых, по их словам, совершили нападение в Хасавюрте.



Один из очевидцев также сообщил, что примерно в 10 км от села Ленинаул развернута чеченская спецтехника - "газели ОМОНа, СОБРа, два КамАЗа с клетками, два БТР".



Подробности произошедшего устанавливаются.