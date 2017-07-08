Трамп и Трюдо отказались носить значок с советской подводной лодкой на G20

Лидеры США и Канады оказались единственными, кто не прикрепил значок в виде советской подводной лодки - символа саммита G20 в Гамбурге.





Изучая хронику первого дня встреч "Большой двадцатки", пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что фирменный значок саммита G20 в Гамбурге в виде советской подлодки Б-515 прикрепили к лацкану практически все высокопоставленные гости, за исключением президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Как можно заметить на снимках из Гамбурга, у Трампа на пиджаке только значок с американским флагом.



А у Трюдо, в свою очередь, кленовый лист:



Б-515 не случайно стала символом саммита в Гамбурге - как выяснилось, советская подводная лодка считается одним из символов немецкого портового города.