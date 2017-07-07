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Орнеллу Мути оштрафовали за отмену спектакля ради ужина с Путиным
В Италии на 500 евро оштрафовали звезду кинематографа Орнеллу Мути. Артистку также приговорили к условному тюремному заключению сроком на полгода. Об этом сообщает издание Il Gazzettino.
Кассационный суд Триеста постановил, что Мути 10 декабря 2010 году предоставила фальшивый больничный, с помощью которого добилась отмены спектакля в итальянском городе Порденоне. Вместо постановки артистка отправилась в Санкт-Петербург на благотворительный ужин с российским президентом Владимиром Путиным. В 2015 году актрису суд первой инстанции уже осудил на 600 евро штрафа и 8 месяцев условного лишения свободы. Избежать условного тюремного наказания Мути сможет, если заплатит театру 30 тысяч евро и 3,6 тысячи евро за судебные издержки. В поддельной справке говорилось, что у актрисы ларингофарингит и ей необходимы пять дней отдыха.
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