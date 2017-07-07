Тиллерсон: Первая леди США пыталась прервать встречу Трампа и Путина

Он отметил, что первая леди пыталась прервать встречу, но ей это не удалось, так как двум лидерам было необходимо обсудить много важных вопросов.



Sec. Tillerson: Trump-Putin meeting went over 2 hours because the presidents connected and there "was so much to talk about."— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 7 июля 2017 г.

Ранее Тиллерсон заявил, что Трампу и Путину не хотелось завершать беседу в Гамбурге на полях саммита G20.



Встреча глав государств длилась более двух часов.