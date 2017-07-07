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Тиллерсон: Первая леди США пыталась прервать встречу Трампа и Путина

Меланья Трамп пыталась прервать встречу мужа с Путиным
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что первая леди США Меланья Трамп пыталась прервать встречу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Он отметил, что первая леди пыталась прервать встречу, но ей это не удалось, так как двум лидерам было необходимо обсудить много важных вопросов.
Ранее Тиллерсон заявил, что Трампу и Путину не хотелось завершать беседу в Гамбурге на полях саммита G20.
Встреча глав государств длилась более двух часов.
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телеканал NBC
Рекс Тиллерсон Дональд Трамп Владимир Путин
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