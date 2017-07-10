СМИ: рейтинг поддержки правительства Японии упал до минимума с 2012 года

Рейтинг поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился до отметки 33%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного газетой Asahi Shimbun.

Отмечается, что рейтинг кабмина с начала месяца, когда газета проводила последнее аналогичное исследование, упал на 5%. По данным издания, это самый низкий уровень поддержки правительства Синдзо Абэ с 2012 года, когда он вернулся к власти в стране.