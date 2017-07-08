Трамп усложнил жизнь дочери Иванке

Associated Press Президент США Дональд Трамп похвалил свою дочь Иванку Трамп и признал проблемы, которые он привнес в ее жизнь. Об этом глава американского государства заявил в ходе презентации фонда для женщин, которая прошла в Гамбурге, где накануне стартовал саммит G20, передает

В своей речи президент также отметил, что гордится своей старшей дочерью.

«Если бы она не была моей дочерью, ей было бы намного легче», - сказал он, отметив с улыбкой, что, быть может, это «единственный омрачающий ее существование факт».

Иванка Трамп переехала в Вашингтон, чтобы стать старшим советником своего отца и столкнулась с давлением со стороны критиков, которые надеялись, что она сможет заставить его вести более умеренную политику.

Иванка Трамп и Всемирный банк создали фонд, который призван помочь женщинам-предпринимателям получить финансирование и другую поддержку. Средства фонда предназначены для стимулирования женского предпринимательства, улучшения доступа к капиталу и рынкам, предоставления технической помощи, обучение и наставничество, инвестирования в проекты и программы, которые поддерживают женщин. Инициатива собрала уже 325 миллионов долларов, которые внесли правительства разных стран, включая США, Германию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Канаду.

«Расширение прав и возможностей женщин - это одна из базовых ценностей, которая нас объединяет», - заявил по этому поводу Трамп.