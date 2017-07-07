Азербайджан сообщил о нанесении ударов по армянской армии в Нагорном Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана нанесли огневые удары по подразделениям армянской армии в непризнанном Нагорном Карабахе.

«Для предотвращения вновь запланированной армянской стороной целенаправленной диверсии и осуществления возмездия за погибших мирных жителей села Алханлы 7 июля Азербайджанская Армия нанесла точные огневые удары на приведенные в состояние боевой готовности силы, и особенно по намеченным целям в районе обороны батальона армянской армии», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что «на Физули-Ходжавендском направлении фронта, значительная живая сила подразделений, входящие в район обороны батальона противника уничтожена, несколько единиц боевой техники полностью выведены из строя и разрушены другие объекты военной инфраструктуры, не подлежащие восстановлению».

Ранее сообщалось, что войска Азербайджана приведены в боевую готовность в связи с напряжённостью в непризнанном Нагорном Карабахе.