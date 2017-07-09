Халтмаагийн Баттулга победил на президентских выборах в Монголии

Руководитель Генерального избирательного комитета (ГИК) Монголии Чойнзонгийн Содномцэрэн заявил, что кандидат от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга объявлен победителем во 2-м туре президентских выборов.

По словам Содномцэрэн, Баттулга набрал 611 тыс. 226 голосов (50,61%) и избран новым президентом страны.

По итогам подсчетов 100% голосов, явка составила 60,67%, то есть проголосовали 1 млн 207 тыс. 787 человек.